Китай лидирует в гонке за вакциной от COVID-19, но возникла проблема

Китай вырвался вперед в работе над вакциной от коронавируса – ученые вышли на третью, заключительную, фазу испытаний. Однако, эксперты засомневались в ее эффективности.

Как пишет The Telegraph, это наивысший показатель среди других стран. Вместе с тем, специалисты опасаются, что качество вакцины могут быть не достаточно высоким, а ее появление может использоваться исключительно для политического влияния.

Так, накануне в Китае разрешили делать прививки от коронавируса людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований. Это пограничники и сотрудники государственных предприятий, работающие за рубежом. Вскоре ожидается вакцинация работников транспорта и сферы обслуживания.

Вместе с тем, эксперт по безопасности здравоохранения и профессор Городского университета Гонконга Николас Томас заявил, что нет никакой гарантии, что вакцина получит результат, поскольку она не проверена окончательно.

"Люди могут ошибочно предположить, что им сделали прививки, хотя это не так. Получив прививки, они могут вести себя более рискованно и невольно подвергать риску других людей", – сказал он.

По его словам, вакцины сейчас проходят третью фазу испытаний, ее смысл заключается в снижении краткосрочного и долгосрочного риска для человека.

Однако, как пишет издание, со стороны китайского правительства обнародованы лишь немногие детали того, какие вакцины вводятся людям и сколько их уже было вакцинировано, что вызывает опасения, что участие в вакцинации может быть принудительным, а не добровольным.

"Просто прививок нескольким людям недостаточно, чтобы снять социальное дистанцирование", – заявил Бен Коулинг, руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения Гонконгского университета.

Как предполагает издание, Китай имеет дополнительные преимущества в гонке вакцин: создание успешной вакцины помогло бы уменьшить гнев внутри страны и за рубежом по поводу сокрытия пандемии, а также нанесло бы удар по планам Дональда Трампа по созданию вакцины.

"Пекин рассматривает науку и технологии как инструменты национального величия", – сказал ученый и доктор наук Корнельского университета Янян Чен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской фармацевтической корпорации Sinopharm заявили, что их инактивированная вакцина от против коронавируса поступит в продажу на рынок уже в декабре 2020 года по цене около $144.