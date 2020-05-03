Китай скрыл серьезность COVID-19, чтобы запастись медикаментами – разведка США
Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.
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Об этом, как передает АР, заявляется в отчете разведки Министерства внутренней безопасности США на четырех страницах от 1 мая. Документ появился в распоряжении агенства 3 мая.
Отчет имеет статус "только для официального использования". Согласно его данным, Китай одновременно преуменьшил серьезность коронавируса и увеличил импорт, а также сократил экспорт предметов медицинского назначения.
Власти КНР попытались скрыть это, "отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных", говорится в анализе разведки США.
Кроме того, Китай не стал информировать Всемирную организацию здравоохранения о том, что коронавирус передается от человека к человеку большую часть января, поэтому он мог заказывать медикаменты из-за рубежа. Из-за этого импорт лицевых масок, хирургических халатов и перчаток резко вырос.
В отчете подчеркивается, что с вероятностью в 95% изменения в импорте и экспорте Китая не находились в пределах статистической нормы.
Напомним, 3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил: Вашингтон имеет достаточное количество доказательств того, что COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).
Как писал OBOZREVATEL:
ранее Майк Помпео заявлял: власти США уверены в том, что коронавирус возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни.
Помпео также говорил, что Китай должен убедиться в соблюдении мер безопасности во всех лабораториях страны, где хранятся вирусы.
О том, что Пекин продолжает скрывать информацию о коронавирусе, заявлял и глава Пентагона Марк Эспер.