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4 мая • обновлено в 11:24
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Китай скрыл серьезность COVID-19, чтобы запастись медикаментами – разведка США

14.4т
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Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

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Об этом, как передает АР, заявляется в отчете разведки Министерства внутренней безопасности США на четырех страницах от 1 мая. Документ появился в распоряжении агенства 3 мая.

Президент Китая Си Цзиньпин

Президент Китая Си Цзиньпин

Коллаж

Отчет имеет статус "только для официального использования". Согласно его данным, Китай одновременно преуменьшил серьезность коронавируса и увеличил импорт, а также сократил экспорт предметов медицинского назначения.

Власти КНР попытались скрыть это, "отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных", говорится в анализе разведки США.

Кроме того, Китай не стал информировать Всемирную организацию здравоохранения о том, что коронавирус передается от человека к человеку большую часть января, поэтому он мог заказывать медикаменты из-за рубежа. Из-за этого импорт лицевых масок, хирургических халатов и перчаток резко вырос.

В отчете подчеркивается, что с вероятностью в 95% изменения в импорте и экспорте Китая не находились в пределах статистической нормы.

Китай скрыл серьезность коронавируса, чтобы запастись медикаментами

Китай скрыл серьезность коронавируса, чтобы запастись медикаментами

Иллюстрация

Напомним, 3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил: Вашингтон имеет достаточное количество доказательств того, что COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
болезнь инфекция вирус
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