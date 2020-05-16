Китай изобрел пять вакцин от коронавируса: начались испытания

Китайские ученые начали испытания пяти различных вакцин от коронавируса COVID-19 на 2575 добровольцах.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на заместителя главы государственного комитета Китая по вопросам здравоохранения Цзэна Исиня, в случае успеха вторая фаза клинических испытаний будет завершена к июлю.

"В настоящее время у нас есть одна рекомбинатная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины, все они уже получили одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, уже начались клинические испытания на первой и второй фазе", – отметил он.

В Китае тестирует на добровольцах пять вакцин от COVID-19

На первой стадии клинические испытания проведены на 539 добровольцах. Уже имеются данные о безопасности и выработке антител у испытуемых. На второй стадии испытания вакцины прививки были сделаны 2036 добровольцам, в настоящее время идет оценка эффективности и безопасности прививки.

"При проведении этих клинических испытаний мы пока не получили сообщений о побочных эффектах. Согласно плану, если все будет успешно, то к июлю этого года мы завершим вторую стадию клинических испытаний вышеуказанных вакцин", – заявил Исинь.

В то же время он не уточнил, когда могут окончательно завершиться испытания вакцин, состоящие из трех фаз.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкая фармацевтическая компания CureVac получила позитивные результаты теста вакцины от COVID-19 на доклинической стадии исследования.

В Великобритании заявили о положительных результатах испытания вакцины от коронавируса на обезьянах.