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24 мая • обновлено в 12:14
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Китай и США на грани "новой Холодной войны" – МИД КНР

1.4т
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Министерство иностранных дел Китая предупредило о приближении "новой Холодной войны" со США.

Как сообщила пресс-служба МИД КНР в Twitter, некоторые политические силы США искажают реальность и провоцируют конфронтацию с Китаем.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

"Весьма прискорбно, что во время пандемии коронавируса в США также распространяется "политический вирус", который использует любую возможность для нападок и клеветы на Китай", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что американские политики "игнорируют основные факты и выдвигают бесчисленные лживые комментарии и теории заговора в отношении Китая".

"Некоторые политсилы берут отношения между Китаем и США в заложники и ставят наши две страны на грань новой Холодной войны. Это опасная попытка повернуть назад колесо истории", – подчеркивается в заявлении.

В ведомстве добавили, что и Китай, и США выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации.

"У Китая и США разные социальные системы, но это результат разных выборов, сделанных нашими людьми, которые мы должны уважать. У нас много разногласий, но это не исключает сотрудничества", – считают в МИД.

Также в сообщении сказано, что КНР и США должны найти способ мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, продемонстрировав, что это возможно между двумя странами с разными системами и культурами.

Как сообщал OBOZREVATEL, США вышли на тропу войны с Китаем из-за коронавируса: экономические санкции могут коснуться всех.

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Место
Китай
Тег
холодная война
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