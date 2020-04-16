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16 апреля • обновлено в 10:26
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Китай борется с коронавирусом QR-кодом: как это работает

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В Китае начали присваивать гражданам QR-коды в качестве индикатора состояния их здоровья.

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Как сообщает CNN, китайское правительство запустило программу "кодов здоровья" на основе цвета, чтобы контролировать передвижения людей и сдерживать распространение коронавируса COVID-19.

Китай борется с коронавирусом QR-кодом: как это работает

Установленный в смартфоне QR-код нужно сканировать при входе в метро, кафе, рестораны и торговые центры. Если загорится зеленый цвет – можно проходить, янтарный или красный – вход запрещен.

Если использование таких кодов станет обязательным в стране, граждане без приложения не смогут покинуть свои жилые комплексы или войти в большинство общественных мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае забили тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России. В одну из провинций почти 60 человек приехали с инфекцией из РФ.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
IT-технологии вирус
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