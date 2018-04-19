Китаец отрезал себе гениталии из-за шутки девушки: видео 18+

В Китае студент отрезал себе гениталии после шуток своей девушки о том, что у него "маленький размер".

В сеть попало видео, снятое после инцидента. ЧП произошло около колледжа на юго-востоке страны, сообщает The Sun.

Один из студентов колледжа рассказал, что причиной такого резкого поступка парня стала ссора с девушкой. На момент приезда полиции молодой человек находился в трезвом состоянии.

Как сообщал "Обозреватель", бывший дворник из российского города Магнитогорск Игорь Губанов отрезал себя два пальца из-за отказа правоохранителей расследовать изнасилование его жены.