Китаец 30 лет растил 15-килограммовую опухоль: фото 18+

Китаец 30 лет растил у себя на спине опухоль, которая за все эти годы стала весить 14,9 килограмма.

68-летний мужчина по фамилии Тан страдал из-за того, что врачи долгое время отказывались его оперировать, пишет Daily Mail.

Опухоль достигла 85 сантиметров в длину и 65 сантиметров в ширину. Она частично поразила легкие, позвоночник и несколько основных артерий китайца.

Daily Mail

В последний раз Тан попал в больницу в ноябре 2018 года, когда повредил сонную артерию и чуть не скончался от потери крови. Его несколько месяцев тщательно осматривал доктор Ян Цзюнь. Врач решил оперировать пациента, несмотря на все возможные риски.

Операция прошла в одной из больниц Шанхая и длилась 33 часа. В ходе процедуры пациент потерял очень много крови. В результате, он выжил и через некоторое время полностью восстановился.

Daily Mail

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