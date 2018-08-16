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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Кислород, которого у россиян нет

11.5т

После истерической реакции российской псевдопатриотической публики на высказывания грузинского актера Вахтанга Кикабидзе и приветствие хорватских футболистов украинским друзьям пришел черед латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле. На артистку обрушились после ее слов о том, что она ни за какие гонорары не поедет выступать в аннексированный Крым и не сожалеет о крахе Советского Союза, пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

Лайма Вайкуле не сказала ничего особенного. Она настаивает на том, что не делала политических заявлений – и это действительно так. Вайкуле – гражданка страны-члена Европейского Союза, который ввел санкции после оккупации Крыма. Законопослушным гражданам ЕС стоит остерегаться деятельности на аннексированной Кремлем территории. Певица просто констатировала этот факт. Поэтому возмущения ее критиков, "не понимающих", почему Вайкуле готова петь в "других регионах России", но не в Крыму – обычный цинизм. Крым – не российский регион, это территория, аннексированная в нарушение международного права. И никакого другого статуса у Крыма – до его возвращения в состав Украины – не будет. Как любит говорить президент России Владимир Путин, этот вопрос закрыт.

Новости
Лайма Вайкуле - не Газманов!

На высказывание Вайкуле о возможных гастролях в Крыму и отношении к краху СССР не мог не повлиять и личный опыт. Певица родилась и выросла в Латвии. В советские времена отношение жителей этой страны к оккупации было тотально негативным – и не только в диссидентских кругах. Доказательство тому – почти единодушная поддержка восстановления независимости Латвийской Республики со стороны латышей и большой части населения, переселенной в Латвию после оккупации. Для Лаймы Вайкуле – как и для большинства жителей Латвии – крах СССР стал одновременно и освобождением от ненавистной оккупации, и справедливым возмездием за репрессии и унижения. Это вовсе не политика. Это жизнь. И, между прочим, в 90-е годы многие россияне разделяли отношение народов балтийских стран к оккупации и СССР – в Москве и других городах России проходили многотысячные демонстрации в поддержку свободы Латвии, Литвы и Эстонии. Именно государственные структуры Российской Федерации первыми признали факт оккупации балтийских стран сталинским режимом. Что же изменилось?

Новости
Уважаю Лайму Вайкуле за отказ ехать в оккупированный Крым!

Изменилось отношение к правде. Ползучая сталинизация началась в России задолго до аннексии Крыма, но после 2014 года она усилилась. Конечно, об оккупации балтийских стран в современной России говорить не принято. И то, что жители этих стран могут воспринимать реальность иначе, чем российское телевидение, многим россиянам не понятно.

Лайма Вайкуле, в отличие от ее российских критиков, все эти годы жила в реальности. В свободной европейской стране, где не нужно лгать и притворяться, у граждан которой аллергия на ложь и оккупацию. И это вовсе не политика. Это кислород, которого у россиян попросту нет.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Россия
Источник
Источник:Крым.Реалии
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Газ,которого не будет на Украине.
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Вадим
Вадим
Человечек Зелёный от поноса, ну в Украине газ был,есть и будет..А у половины аборигенов засиРашки его нет,никогда не было и не будет никогда..ха-ха-ха..
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Lentyai Zlobnyi, вообще-то мешаете,подвинтесь,мы тут трубу Nord Stream 2 прокладываем.
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Ильченко София
Ильченко София
Все предельно ясно, для адекватного человека, для потомственных рабов, зачатых в навозе,и рожденных в пьяном угаре,рабшистов,это сложнейшая ,арифметическая задача, и они ее никогда не решат.Это особи низкосортного помола, не имеющие прав и свобод, точнее,даже не догадывающиеся о них, и потому принять это,долбоебам,не реально.Я желаю им только войн, революций,и мучительной смерти.
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
ПИльченко София, Вы всё-таки научились отключать Caps Lock;)
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Петров Вася
Петров Вася
Ну, хоть бы один комментарий по существу прочитанного. Сплошь одни шариковы, совершенно не способные сказать хоть что-то путное. Видимо, профессор Преображенский оставил пациента в человечьем обличьи и последний дал весьма щедрое потомство. Тем хуже для них же...
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2 из 6 ответов | показать все
Ильченко София
Ильченко София
Koval Oleg, А на хер ты вообще здесь шо то пишешь,фошизд ипаный?ЗДЕСЬ общаются ВЕЛИКИЕ УКРАИНЦЫ,а не шваль педесрации,и ватный биомусор хуйла!ПШЕЛ НА ХУЙ,на ватоглазники,белочник-недосос,там твоя аудитория,сруцких лошар,с ними и общайся,пидорос конченный!
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Ильченко София
Ильченко София
Koval Oleg, ПИЗДАБОЛ ХУЙЛОВСКИЙ!Жаль,шо ты,сцуко-падло,как всегда пиздишь.Вас здесь столько развелось,саранча ебаная,шо дышать стало трудно,и плохо,шо не удаляют,таких,как ты,смердюков , которые по хуйловски ,пиздаболят.НА ХУЙ ПШЕЛ ОТСЮДА,"осмысленный,сруцкай пиздюк"
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