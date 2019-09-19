"Путин злопамятный": Киселев рассказал, как стал врагом президента России

Журналист и телеведущий Евгений Киселев стал личным врагом президента России Владимира Путина после того, как высмеял его в программе "Куклы". Она выходила в начале 2000-х годов на телеканале НТВ, соучредителем которого был Киселев. Путина там показали в образе Крошки Цахеса, что крайне его разозлило.

Об этом журналист рассказал в интервью Ксении Собчак, подчеркнув, что та ситуация глубоко зацепила российского президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пародия на Путина Скриншот видео

Путин в образе Крошки Цахеса Скриншот видео

Ельцин и Путин в образе Крошки Цахеса Скриншот видео

"Я думаю, что Владимир Владимирович – человек злопамятный. Он помнит многое, что было высказано. Это программа "Куклы". Наверное, самое обидное для него – это та программа "Куклы", где он был выведен в образе Крошки Цахеса. Я думаю, что это самая тяжелая обида. Я слышал о том, что Путин вне себя от ярости", – вспомнил Киселев.

Примечательно, что по этой же причине в список врагов Путина попал и российский публицист Виктор Шендерович. Он также был причастен к созданию программы "Куклы" с жесткой сатирой на российского лидера.

Как пишет Infox.ru, обида Путина была настолько сильной, что Шендеровича даже уволили с российского телевидения.

"Я знаю два таких случая. Два раза была крепкая персональная обида. Это было связано с "Крошкой Цахес" в программе "Куклы" и "Бесплатный сыр", вышедшей после "Норд-Оста", – рассказывал сатирик.

Сатира на Путина в программе "Куклы" Скриншот видео

Шендерович и кукла Путина www.israelculture.info

После выхода данных программ в эфир, Шендеровичу, по его словам, передали о "личной ярости" Путина. Писатель считает, что его разозлили две метафоры. Первая, обыгрывающая низкий рост Путина. "Сама по себе эта ярость нормальна. Никто не любит критики. Но он воспринял это как личное биологическое оскорбление, как наезд", – отметил он.

Вторая же связанна с терактом во время мюзикла "Норд-Ост". Шендерович, убежден, что зрителями спектакля "пожертвовали" ради политической целесообразности, что он и показал в своей программе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политолог Валерий Соловьев заявил, что президент РФ Владимир Путин панически боится отравления, поскольку однажды якобы уже была такая попытка. Из-за этого он он всегда берет на публичные мероприятия свою кружку.

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