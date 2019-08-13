Ну, как обещал, короткий текст о Грузии, куда я ездил на неделю. Точнее в Батуми. Впечатления очень противоречивые. Много позитива, но негатива больше. Сразу предупреждаю – это сугубо личные впечатления без претензий на объективность. Если охарактеризовать очень коротко, то в Грузии хорошо, но второй раз я бы не поехал. Для себя вывел формулу – знаю очень многих людей, которые отдыхали в Грузии. И единиц, которые поехали туда второй раз. Но начнем с хорошего.

Люди. Очень легко общаться, любой прохожий объяснит дорогу и подскажет (даже если не просишь) где стоит покушать и где можно купить хорошее вино и коньяк. И сказать – от кого пришел. Такое впечатление, что в Батуми все родственники. На русском свободно говорит все поколение 40+, с украинским сложнее, с английским тоже, а на грузинском я знаю восемь слов, из которых четыре неизбежно приведут к драке, так что даже не пробовал. Очень доброжелательные люди просто везде. Хмурая физинономия? Это турист на сто процентов.

Еще позитив – кухня. Грузинская кухня просто потрясающая и, на мой взгляд, делит первое место в мире с Закарпатьем, где позаимствовали все лучшее из четырех стран. Я бы сказал, что украинская немного лучше, но это уже чистый патриотизм будет. Все потрясающее, харчо, баклажаны, рыба (от шашлыка я решил отказаться, чтобы не впадать в стереотипы). Грузины любят готовить, как никто. Все очень вкусное и очень острое. Так что у кого есть вопросы с поджелудочной или печенью, готовьтесь. Столько острой закуски плюс алкоголь – будете болеть. Или придется себя искусственно ограничивать. Я в первый же день попросил в кафе познакомить меня с поваром, который готовил это харчо. Потому что хотел пожать руку человеку, который достиг совершенства. Но потом от харчо пришлось отказаться – организм не выдерживал, увы.

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Теперь о негативе. Для себя я сформулировал его, как абсолютный грузинский пофигизм. То есть вот на своей территории ты достиг гармонии, а что происходит рядом – не твое дело. То очень мудро, но не на курорте. Потому что один дятел, торгующий местами под зонтиками, сводит на нет весь труд владельца отеля. Он в семь утра (скотина) начинает кувалдой заколачивать зонтики в каменный пляж. Каждое утро. Будит, естественно, всех. В отеле все отлично – и владелец не лезет в чужие дела. Но просыпаться в отпуске в семь утра от звуков ударов по камню… такое себе удовольствие. И так во всем. Симпатичный магазин, где все блестит – а рядом дорогу перекрыл мусорный бак. И такси, которое перекрыло тротуар. К владельцу магазина нет вопросов, у него все идеально – но вокруг… Здоровый грузинский пофигизм не позволяет вмешиваться в чужие дела, видимо.

Дороги. Ребята, это просто писец. Ездить страшно даже в сравнении с Киевом или довоенным Донецком. Какие правила?! Сплошная на слепом повороте? Обгон под запрещающий знак? Выскочить со второстепенной на главную? Без проблем, просто нужно непрерывно сигналить. Ну или потом гнаться за обидчиком, чтобы разобраться (тоже видел). Полиция едет рядом и не реагирует. Кто мне там рассказывал про успешную реформу полиции в Грузии и слабую в Украине? Вам нет доверия, потому что вы лгали. Полиция в Батуми есть, но непонятно зачем. На дорогах реально очень опасно. Это говорю я, достаточно резкий водитель. Нормальные люди там сошли бы с ума.

Мелочность. Раздражает. От пасущих тебя на пляже владельцев лежаков и зонтиков, до торговцев в центре. Неужели для турецких отелей поставить бесплатные лежаки оказалось легко, а для Грузии непосильно дорого? Почему? Заложите лишние пару лари в проживание и уберите этих попрошаек с пляжа. Реально выглядит унизительно. Хотя, кому я это рассказываю, украинским читателям? По набережной ходить тяжело. Есть дорога для машин, есть велодорожка. Тротуар занят торговцами сувенирами и прочим. Неужели так сложно выделить под торговлю пару метров и на заставлять людей толкаться, выхватывая детей из под колес велосипедов и прочих электросамокатов? Не сложно. Но всем пофиг. Грузинский пофигизм.

Батуми, Грузия Грузия. Индекс

Ну и напоследок про Батуми. Что там стоит посмотреть? На мой взгляд, ничего. Новые небоскребы из стекла? Этим и дончанина не удивишь, а киевлянин не заметит даже. Старые дома? Гуд, красивые, как дворики в Одессе. Но… они еще в худшем состоянии, чем в Одессе. Хотя казалось бы, куда хуже и я всегда бурчал. Если вы гуляли по Львову, то по Батуми это можно сделать с перерывом год – иначе будет совсем грустно. Прокрутился на колесе обозрения. Покатался по канатной дороге. Даже детям стало скучно. Старые дома, проваленная крыша, грузовой порт, деревья и пара строек. Вниз в обратном порядке то же самое. Фотографий нет, потому что нечего фотографировать.

Отношение к русским – лояльное. Я не могу понять почему?! Как мне заявил таксист – зря Саакашвили начал войну. Вот я вообще не симпатик Михеила Николозовича, но я прекрасно знаю, кто начинает войну, если Россия участник. На своем опыте. Восьмого числа в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет. Как? Они бомбили ваши города, они оккупировали часть вашей территории, неужели эти деньги от туристов могут этот факт перекрыть? Честно, для меня это необъяснимый феномен. Или все патриоты переехали к нам и воюют или волонтерят для армии?

Мы не посетили массу интересных мест, потому что два или три часа в машине в одну сторону… дело даже не в деньгах, мне жалко детей. Потому что младшая начнет канючить через 15 минут, старшая будет на морально-волевых держаться час, чтобы не огорчать папу. А потом тихо спросит – долго еще? И я остановлю поездку в этот самый момент. Да, ехать всюду выходило далеко. А крепость Гонио - это убожество. Так что пещеры и древние храмы не посетили. Пусть о них пишут те, кто видел.

Резюме: Мне в Грузии очень понравилось. Но второй раз я не поеду. Потому что цена билета и время полета сопоставимы с Турцией. А разница в сервисе и условиях просто космическая. Да, в Турции нет такой кухни и близких по культуре и ментальности людей. Но… если полгода или год откладываешь на отпуск, хочется выбрать оптимальный вариант.

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