Кирилл поссорился с Путиным? Эксперт рассказал об уголовных корнях их отношений

Между президентом России Владимиром Путиным и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом не может быть серьезных разногласий, поскольку они - выходцы из одной среды, "связанной с политической и экономической эксплуатацией имперского наследия".

Такое мнение "Обозревателю" высказал заместитель директора Научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования Украины, историк церкви Арсен Зинченко.

Комментируя предположения, обнародованные в публикации российского отделения Карнеги-центра о том, что якобы отношения между Путиным и Кириллом стали напряженными, эксперт заметил: "Я думаю, что расхождения там возможны, но это не более чем стилистика".

"Дело в том, что Путин и Кирилл Гундяев – выходцы из одной среды, связанной с политической и экономической эксплуатации имперского наследия. На мой взгляд, это является определяющим в их поведении и в их роли. А отличия в стилистике связаны с тем, что Путин связан с уголовно-политико-экономической структурой, а Гундяев – с церковно-экономически-уголовными структурами", - пояснил Зинченко.

В этом контексте он подчеркнул, что, давая оценку социальным явлениям, следует учитывать и "уголовный фактор". "Не секрет, что сам Гундяев является очень богатым человеком, и его богатство сформировалось на торговле нефтью и сигаретами", - напомнил эксперт.

Как убежден Зинченко, Русская православная церковь – "это только внешне церковная структура. На самом деле это имперско-идеологическая пропагандистская структура под вывеской православия". В частности, он уверен: "Роль Гундяева в организации идеологической системы колониального удерживания Украины безусловна".

"Никаких особых отличий между ними быть не может. Думаю, это пример симбиоза высшего уголовно-политической, гэбистской по происхождению, верхушки России, которую представляет Путин, и иерарха, который избран практически из той же среды. Рассчитывать на то, что в России назначение высших иерархов осуществляется без контроля светской власти, было бы наивным", - подчеркнул эксперт.

Как писал "Обозреватель", журналист Андрей Перцев, проанализировав два выступления на последнем Архиерейском соборе РПЦ – Путина и Кирилла – пришел к выводу, что имеет место "разное понимание роли церкви", а также скрытое напряжение в отношениях между этими людьми.