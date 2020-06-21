Кипр снял часть коронавирусных ограничений для туристов

Антон Малиновский Мир 20:10, 21.06.2020

В Кипре власть ослабила карантинные меры для иностранных туристов – теперь у большинства из них не будут требовать справку о негативном тесте на COVID-19.

Как сообщает The Guardian, ссылаясь на заместителя министра туризма Кипра Савваса Пердиоса, проверку оставят для 15% туристов, выбранных случайным образом.

"Единственное, что им нужно сделать, чтобы прилететь сюда, – это заполнить электронную форму", – заявил замминистра.

Также он добавил, что туроператоры, с которыми он общался, все еще верят, что часть сезона можно спасти и понести не такие большие убытки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кипр будет бесплатно проверять туристов на COVID-19 при помощи быстрых тестов.

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