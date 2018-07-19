"Кинжал" и "Сармат": Россия показала устрашающее оружие из "списка Путина". Видеофакт

Министерство обороны России опубликовало видео испытаний новейшего вооружения России - ракетных комплексов "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", морской системы "Посейдон", крылатой ракеты "Буревестник" и лазерного комплекса "Пересвет".

Видео появилось на канале Минобороны РФ в YouTube.

О разработке данного вооружения в марте в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.

В России заявили, что создание новых стратегических систем вооружения направлено на повышение обороноспособности и предотвращение любой агрессии в отношении РФ и ее союзников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" "засветили" новое оружие, которое применяют против ВСУ.