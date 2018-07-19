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"Кинжал" и "Сармат": Россия показала устрашающее оружие из "списка Путина". Видеофакт

1.2тЧитать новость на украинском

Министерство обороны России опубликовало видео испытаний новейшего вооружения России - ракетных комплексов "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", морской системы "Посейдон", крылатой ракеты "Буревестник" и лазерного комплекса "Пересвет".

Видео появилось на канале Минобороны РФ в YouTube.

О разработке данного вооружения в марте в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.

В России заявили, что создание новых стратегических систем вооружения направлено на повышение обороноспособности и предотвращение любой агрессии в отношении РФ и ее союзников.

Новости
Россия вывела на боевое дежурство сверхоружие "Кинжал"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" "засветили" новое оружие, которое применяют против ВСУ.

Место
Россия
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sHarK
sHarK
Интересно, какие возможности у комплекса "ПЕРЕСВЕТ". Сбивать дроны - для автопоезда и стольких машин и дикой стоимости - все равно, что стрелять из пушки по воробъям. Сбивать БЧ ракет - ну для этого лазер должна питать атомная электростанция. Да и аппертура лазера должна быть не меньше метра. Остается только одна достойна цель - вывод из строя спутников оптического наблюдения и разведывательных спутников. Мощности лазера как раз хватит для повреждения чувствительных датчиков.
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Кушик Стефко
Кушик Стефко
А що зробила жидовска владна братва за час війни? Мільярди по кишенях розложила. А ви "хохли" подихайте. Нехай москаль зітре з лиця землі Україну. Вони мають свій жидостан і їм пофіг
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