О помощи России. К началу 2018 года РФ списала братской Северной Корее 9,87 миллиарда долларов долга (по заявлению министра по делам развития Дальнего Востока Александра Галушкина). Другими словами, каждый россиянин подарил северокорейским братьям почти по 5 тысяч рублей. По утверждениям западных военных экспертов, Россия существенно помогла С. Корее в содании ракет средней дальности.

Все это позволило Киму провести испытания водородной бомбы и осуществить пуски ракет.

О "достижениях" Кремля. В результате, предварительно напугав ближних и дальних соседей, "толстячок" Ким смог договориться с Трампом о взаимвыгодной сдаче всего этого хлама и переходе под защиту и в зону влияния США!?

Другими словами, при огромном содействии и поддержке РФ, на деньги Москвы, Северная Корея умудрилась уйти от Москвы (отсчасти – может быть и от Китая) и теперь превращается в друга США. (Напомню другой сюжет. Как известно, гражданским организациям Украины за 20 лет США оказали помощь в 5 млрд. долларов. По словам президента Путина, за счет субсидированной продажи газа, Украина до 2014 года получила от России помощь в размере около 100 млрд. долларов. Результат – общеизвестен и впечатляет!!) Не зря А.И. Солженицын учил – одно слово правды весь мир перетянет!

Новости Товарищ Ын победил

И еще о достижениях (не Кремля). "Великий Кремль" 30 лет не может (или не хочет) помирить наших ближайших соседей - Баку и Ереван, и решить проблему Карабаха… Трамп за полтора года правления смог "переубедить" Пхеньян и погасить одну из самых горячих точек на планете, пусть и находящуюся в десятке тысяч километров от американских берегов... Никогда не был проамериканцем, но здесь я призываю "снять шляпу" перед звездно-полосатым.

… Скептиков всегда хватает, неверящих Пхеньяну полно. Но в отличие от них, я уверен на 98% и готов поспорить (аргументы есть!) - Ким не играл, а добивался того, чего хотел. И многого уже добился.

А вождь, забывший предупреждение Горбачева – "кто не успел, тот опоздал", уже почти и не вождь!

Киев, Ереван, Пхеньян, далее – везде!

С ДНЕМ РОССИИ!!