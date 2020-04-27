На фоне отсутствия информации о том, жив лидер КНДР Ким Чен Ын или нет, СМИ назвали имя его возможной преемницы.

По данным источников японской газеты Yomiuri, пост займет его младшая сестра Ким Е Чжон.

У Ким Чен Ира, который скончался в 2011 году, было четверо детей. От известной актрисы Сон Хе Рим – сын Ким Чен Нам (родился в 1971 году). Он впал в немилость, был изгнан и убит в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году. От балерины Кон Ен Хи родились трое: Ким Чен Чхоль (родился в 1981 году), являлся одним из кандидатов в преемники после смерти отца, но уступил Ким Чен Ыну (родился в 1984 году) и Ким Е Чжон.

Ким Чен Ын и Ким Е Чжон в 2018 году Bloomberg

По словам японского шеф-повара Кэндзи Фуджимото, который одно время работал в Северной Корее, Ким Чен Ир обожал свою дочь. Он называл ее "сладкая Йо-Йонг" и "принцесса Йо-Йонг".

Министерство финансов США уточняет, что она родилась в Пхеньяне 26 сентября 1989 года. Эта информацию была обнародована, когда ее внесли в черный список за нарушения прав человека в 2019 году. при этом разведка Южной Кореи отмечает, что Ким Е Чжон родилась в 1987 году. В общем, Ким Е Чжон около 30 лет.

Фото Ким Е Чжон из школьного альбома

С 1996 по 2000 год девушка училась в начальной школе в Берне, в Швейцарии. В 2007 году окончила Университет Ким Ир Сена в Пхеньяне по специальности "Информатика" и вступила в правящую Трудовую партию Кореи.

В 2012 году Ким Е Чжон получила должность менеджера по туризму в Комиссии по национальной обороне. В январе 2014 года стала заведующей 54-го отдела ТПК, в задачи которого входит материальное обеспечение армии. В марте того же года была избрана депутатом Верховного народного собрания.

В ноябре 2014 года назначена заместителем начальника отдела пропаганды и агитации Центрального комитета ТПК, а в середины 2015 года стала фактически его главой. В 2017 году девушка вошла в состав политбюро ЦК ТПК.

Ким Е Чжон сулят его кресло лидера КНДР

Ким Е Чжон принимает участие во встречах Ким Чен Ына с мировыми лидерами. По слухам, она имеет большое влияние на своего брата и является самой влиятельной женщиной в КНДР.

Есть также информация, что в конце 2019 года на пленарном заседании ЦК трудовой партии Северной Кореи было принято решение, что в случае внезапной смерти Ким Чен Ына или если он не сможет управлять страной по другим причинам, вся власть перейдет ей.

По мнению аналитиков, Ким Е Чжон является вторым человеком в стране.

"То, как о Ким Е Чжон пишут северокорейские СМИ, похоже, свидетельствует о ее значительной роли по всему спектру вопросов — от внутренней политики, экономики, развития вооружений и до отношений с Южной Кореей, Китаем и США", – заявил Джоэл Вит, бывший чиновник Госдепа США и глава аналитического центра, который специализируется на Северной Корее.

Ким Е Чжон сулят его кресло лидера КНДР Bloomberg

Как сообщал OBOZREVATEL, 36-летний Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. СМИ ранее сообщили о том, что он перенес операцию на сердце, после которой якобы возникли осложнения. Была информация также о смерти диктатора.

Государственные СМИ КНДР попытались очередной опровергнуть слухи о вероятной смерти диктатора Ким Чен Ына, но сделали это крайне неубедительно.

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