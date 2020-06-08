Главу КНДР Ким Чен Ына заметили в необычной одежде

Дарья Дурова Мир 00:41, 9.06.2020

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике, выбрав необычную для себя одежду – белую рубашку и белые брюки.

В таком виде он провел встречу Политбюро ЦК Рабочей партии страны по обсуждению вопроса сдерживания ядерной войны, передает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что диктатор был в приподнятом настроении и улыбался. Обычно он носит черные и серые костюмы.

Ким Чен Ын
Yahoo

Северокорейский лидер сидел на расстоянии от присутствующих, а те находились близко друг с другом, несмотря на пандемию коронавируса, отметили журналисты.

В последние два месяца лидер Северной Кореи несколько раз пропадал на длительное время.

Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
KCNA

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее вероятным разрывом соглашения от 2018 года, которое касается военной сферы.

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Мир

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