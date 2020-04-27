Ким Чен Ына ранило во время испытания ракеты? В КНДР слили неожиданную версию

Мир 10:38, 27.04.2020 Обновлено: 10:39, 27.04.2020

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, возможно, был ранен во время испытания ракеты.

Как пишет южнокорейская газета Dong-a Ilbo, об этом заявил бывший официальный представитель Рабочей партии КНДР Ли Чжон Хо.

По его словам, Ким Чен Ын, должно быть, был достаточно здоров, чтобы разрешить ракетные испытания 14 апреля, на которых могла произойти "неожиданная авария".

Ким Чен Ын мог быть ранен во время испытания ракеты

"Ким отсутствовал во время отчетов об испытаниях, в то время как не было снято ни одной записи запуска ракеты или его подготовки, что указывает на возможность неожиданной аварии, которая могла быть вызвана обломками или огнем", – отметил источник.

При этом он опроверг заявления о том, что у Ким Чен Ына умер мозг после проведенной операции на сердце.

Ли Чжон Хо утверждает, что информация о лечении лидера КНДР в больнице на горе Мохайнг вряд ли является правдой, потому что его доктора базируются в Пхеньяне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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