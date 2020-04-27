Ким Чен Ына ранило во время испытания ракеты? В КНДР слили неожиданную версию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, возможно, был ранен во время испытания ракеты.
Как пишет южнокорейская газета Dong-a Ilbo, об этом заявил бывший официальный представитель Рабочей партии КНДР Ли Чжон Хо.
По его словам, Ким Чен Ын, должно быть, был достаточно здоров, чтобы разрешить ракетные испытания 14 апреля, на которых могла произойти "неожиданная авария".
"Ким отсутствовал во время отчетов об испытаниях, в то время как не было снято ни одной записи запуска ракеты или его подготовки, что указывает на возможность неожиданной аварии, которая могла быть вызвана обломками или огнем", – отметил источник.
При этом он опроверг заявления о том, что у Ким Чен Ына умер мозг после проведенной операции на сердце.
Ли Чжон Хо утверждает, что информация о лечении лидера КНДР в больнице на горе Мохайнг вряд ли является правдой, потому что его доктора базируются в Пхеньяне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер.
Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.
Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение диктатора "глубокой медитацией".
Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.
Недавно японское СМИ Shukan Gendai написало, что диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.
В Северной Корее отреагировали на громкие слухи о якобы кончине лидера страны Ким Чен Ына после неудачной операции на сердце, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований.
В Южной Корее накануне также пролили свет на исчезновение Ким Чен Ына, заявив, что тот якобы жив и здоров.