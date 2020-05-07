Ким Чен Ын заговорил после "смерти": в КНДР рассказали о послании Китаю
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину.
Оно касалось пандемии коронавируса COVID-19, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи – государственное информагентство КНДР.
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В послании Ким Чен Ын высоко оценил успехи Китая в борьбе с распространением вируса.
"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достигает успехов в работе против эпидемии COVID-19", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали первые фото лидера КНДР Ким Чен Ына после слухов о его смерти и болезни. Он впервые за несколько недель появился на публике во время посещения церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо.
Позднее в Южной Корее заявили, что во время долгого отсутствия на публике Ким Чен Ын якобы не подвергался операциям или любым другим медицинским процедурам.