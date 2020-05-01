Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о смерти – СМИ

Кирилл Лютый Мир 00:46, 2.05.2020 Обновлено: 10:05, 2.05.2020

Диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы впервые за 20 дней появился в публичном месте.

Об этом сообщило агентство Yonhap, а также ресурсы из Северной Кореи.

По их данным, Ын присутствовал на завершении строительства фабрики по производству удобрений накануне Дня труда в городе Сунчхон.

Сестра правителя Ким Ё Чен якобы тоже присутствовала на мероприятии. При этом СМИ не предоставили фактических доказательств.

Ким Чен Ын
Yonhap News Agency

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