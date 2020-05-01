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3 мая • обновлено в 22:13
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Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о смерти – СМИ

48.6т
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Диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы впервые за 20 дней появился в публичном месте.

Об этом сообщило агентство Yonhap, а также ресурсы из Северной Кореи.

По их данным, Ын присутствовал на завершении строительства фабрики по производству удобрений накануне Дня труда в городе Сунчхон.

Сестра правителя Ким Ё Чен якобы тоже присутствовала на мероприятии. При этом СМИ не предоставили фактических доказательств.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

Yonhap News Agency

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
брат пуйла
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