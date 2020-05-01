Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о смерти – СМИ

Диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы впервые за 20 дней появился в публичном месте.

Об этом сообщило агентство Yonhap, а также ресурсы из Северной Кореи.

По их данным, Ын присутствовал на завершении строительства фабрики по производству удобрений накануне Дня труда в городе Сунчхон.

Сестра правителя Ким Ё Чен якобы тоже присутствовала на мероприятии. При этом СМИ не предоставили фактических доказательств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

место Ким Чен Ына сулят его сестре Ким Е Чжон: что известно о ней.

Журналисты изучили фото диктатора КНДР и предположили наличие ряда болезней у него.

Разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.

В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер.

Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.

Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение диктатора "глубокой медитацией".

Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.

Недавно японское СМИ Shukan Gendai написало, что диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

В Северной Корее отреагировали на громкие слухи о якобы кончине лидера страны Ким Чен Ына после неудачной операции на сердце, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований.