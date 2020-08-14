Ким Чен Ын внезапно назначил нового премьер-министра: что о нем известно

Алексей Титофф Мир 09:01, 14.08.2020 Обновлено: 09:21, 14.08.2020

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра КНДР. Им стал заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ток Хун.

Решение о назначении нового главы Кабинета министров было принято в четверг, 13 августа, на заседании политбюро партии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР, передает Xinhua.

Добавим, что до назначения Ким Ток Хун возглавлял бюджетный комитет парламента. Предыдущий глава Кабмина Ким Чжэ Рён занимал этот пост с 2019 года. Сейчас же он получил новое назначение в руководстве ЦК Трудовой партии. О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава КНДР Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию в пограничном с Южной Кореей городе Кэсон из-за первого подозрения на коронавирус.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Аудит подтвердил превышение долгов "Центрэнерго" над ее активами на 1,4 млрд грн

В Беларуси вышел на забастовку крупнейший автозавод. Фото и видео

В Конотопе облили зеленкой “единороса” из Крыма. Видео

На Донбассе подорвались воины ВСУ: есть погибший и раненый

Украинцы выступили против русского языка в качестве государственного – опрос