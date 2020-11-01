Ким Чен Ын вместо жены стал появляться в сопровождении поп-звезды – СМИ

Лидера КНДР Ким Чен Ына стали замечать на публике в сопровождении 43-летней попзвезды Хен Сон Воль, которая в прошлом была его девушкой.

Об этом сообщил сразу ряд СМИ. При этом журналисты обратили внимание, что его жену Ли Соль Чжу не видели на официальных мероприятиях с начала января (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как пишет The Times, Хен Сон Воль была рядом с Ким Чен Ыном в официальных поездках и на военном параде. Журналисты предполагают, что поп-звезда могла взять на себя некоторые обязанности, которые ранее выполняла младшая сестра Ким Е Чжон – она также стала реже появляться с братом.

По данным SBS, Ким Е Чжон теперь занимается дипломатическими отношениями с США и Южной Кореей, а обязанности сопровождать лидера КНДР якобы перешли к Хен Сон Воль.

Популярная в Северной Корее поп-певица Хен Сон Воль в 2017 году она стала членом Центрального комитета Трудовой партии Кореи. На следующий год она была одним из представителей КНДР на переговорах с Южной Кореей о совместном выходе на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Чен Ын прослезился во время своей речи на военном параде, посвященном 75-летию основания Трудовой партии Кореи. Он выразил сожаление о том, что не смог улучшить их жизнь.