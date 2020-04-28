В Южной Корее пролили свет на "болезнь" Ким Чен Ына

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Кан Ён Чхоль назвал фейком сообщения о серьезной болезни или даже смерти лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает информагенство Yonhap. "Это можно рассматривать как феномен инфодемии", – отреагировал чиновник на данные СМИ.

Министр также добавил, что Южная Корея не фиксировала ничего необычного в КНДР в последнее время.

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Кроме того, Кан Ён Чхоль акцентировал, что СМИ говорили о якобы сделанной Ким Чен Ыну операции в Хянсанском медицинском центре недалеко от Пхеньяна, хотя данное медучреждение не занимается подобным.

"Тут нет даже логики. Хянсанский медицинский центр – это поликлиника, учреждение, в котором нельзя проводить операции или медицинские процедуры", – заверил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший дипломат Северной Кореи Тхэ Ен Хо заявил, что лидер страны Ким Чен Ын, скорее всего, действительно имеет серьезные проблемы со здоровьем и не может ходить. Однако он отсек версию с операцией.

Напомним, 36-летний Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. СМИ ранее сообщили о том, что он перенес операцию на сердце, после которой якобы возникли осложнения. Была информация также о смерти диктатора.