Ким Чен Ын в тяжелом состоянии: СМИ узнали о болезни
Разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
Об этом со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме сообщает CNN.
По словам собеседника канала, Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции.
Первым о проблемах лидера Северной Кореи сообщило южнокорейское интернет-издание Daily NK. По его данным, Ким Чен Ын проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна после операции на сердце.
"Насколько я понимаю, он боролся (с сердечно-сосудистыми проблемами) с августа прошлого года, но состояние ухудшилось после неоднократных посещений горы Пэкту", – рассказал источник.
Он так же утверждал, что Ким Чен Ын столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса.
Последний раз лидер появлялся на публике 11 апреля. Тогда он посетил заседание Политбюро правящей Трудовой партии.
К тому же, 15 апреля, в годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена не было традиционных новостей о визите его внука в Кымсусанский Дворец Солнца.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Чен Ын заявил, что не будет следовать добровольному мораторию на испытания ядерных ракет, и пригрозил миру "новым стратегическим оружием".