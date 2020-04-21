Ким Чен Ын в тяжелом состоянии: СМИ узнали о болезни

Разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.

Об этом со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме сообщает CNN.

По словам собеседника канала, Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции.

Ким Чен Ын болен: разведка США начала расследование Факты

Первым о проблемах лидера Северной Кореи сообщило южнокорейское интернет-издание Daily NK. По его данным, Ким Чен Ын проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна после операции на сердце.

"Насколько я понимаю, он боролся (с сердечно-сосудистыми проблемами) с августа прошлого года, но состояние ухудшилось после неоднократных посещений горы Пэкту", – рассказал источник.

Он так же утверждал, что Ким Чен Ын столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса.

Последний раз лидер появлялся на публике 11 апреля. Тогда он посетил заседание Политбюро правящей Трудовой партии.

К тому же, 15 апреля, в годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена не было традиционных новостей о визите его внука в Кымсусанский Дворец Солнца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Чен Ын заявил, что не будет следовать добровольному мораторию на испытания ядерных ракет, и пригрозил миру "новым стратегическим оружием".