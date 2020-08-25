Ким Чен Ын в коме? Нашлись опровержения болезни лидера КНДР

Эксперты считают необоснованными слухи о смерти и болезни северокорейского диктатора Ким Чен Ына, которые распространил бывший южнокорейский министр Чан Сон Мин.

Наблюдатели из Северной Кореи, ученые и аналитики говорят, что слухи о здоровье Ким Чен Ына всего лишь слухи и не более того, пишет Business Insider.

Алистер Коулман, исследователь BBC Monitoring, который освещает события в Северной Корее, назвал их поверхностными.

"Бывший южнокорейский чиновник, делает догадку со слов неназванного источника в Китае, из чего следует, что все недавние выступления Кима в СМИ – подделка. Я не уверен", – написал он в Twitter.

Профессор Университета Йонсей в Южной Корее Джон Делурье также назвал новость "случайной спекуляцией", которая "не была основана ни на чем конкретном".

По словам Джеффри Льюис, обозревателя Северной Кореи и директора Программы нераспространения вооружений в Восточной Азии в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее, Ким Чен Ын проявлял обычную активность в августе, а это говорит о том, что все в порядке.

"Он 10 раз появлялся за последние тридцать дней, последний раз – 19 августа", – написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в СМИ написали, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын серьезно заболел на фоне слухов о его ограниченных публичных выступлениях в этом году, и якобы впал в кому.