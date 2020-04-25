Ким Чен Ын умер или прячется на вилле? Слухи о лидере КНДР вспыхнули с новой силой

Диктатор КНДР Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публике. В СМИ уже успели сообщить, что глава Северной Кореи спрятался на вилле на берегу Японского моря или же вовсе умер.

Как сообщает южнокорейский телеканал Channel A, Чен Ын покинул Пхеньян из-за угрозы заражения COVID-19. К тому же якобы коронавирус обнаружили у людей из близкого окружения диктатора.

Ким Чен Ын

Отмечается, что Чен Ын отправился на личном поезде в район северокорейского пляжного курорта Вонсан-Кальма, где располагается его резиденция. Также там есть частная клиника, где диктатор может проходить лечение.

Агентство Reuters пишет, что из Китая в Северную Корею выслали врачей для помощи Ким Чен Ыну. Однако в китайской соцсети Weibo и некоторых СМИ уже стали сообщать о кончине диктатора, якобы от коронавируса.

Так, заместитель директора телевизионной сети в Гонконге HKSTV, вещающей в Китае, сообщил, что Ким Чен Ын умер, передает Somag News.

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Кроме того, сообщалось, что лидер Северной Кореи отказался носить маску. Из-за этого возникли слухи о том, что причиной его исчезновения может быть заражение коронавирусом.

Ким Чен Ын в окружении военных без маски Somag News

Ким Чен Ын без маски Somag News

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