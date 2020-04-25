Ким Чен Ын умер или прячется на вилле? Слухи о лидере КНДР вспыхнули с новой силой

Диктатор КНДР Ким Чен Ындолгое время не появлялся на публике. В СМИ уже успели сообщить, что глава Северной Кореи спрятался на вилле на берегу Японского моря или же вовсе умер.
Как сообщает южнокорейский телеканал Channel A, Чен Ын покинул Пхеньян из-за угрозы заражения COVID-19. К тому же, якобы коронавирус обнаружили у людей из близкого окружения диктатора.
Ким Чен Ын
Отмечается, что Чен Ын отправился на личном поезде в район северокорейского пляжного курорта Вонсан-Кальма, где располагается его резиденция. Также там есть частная клиника, где диктатор может проходить лечение.
Агентство Reuters пишет, что из Китая в Северную Корею выслали врачей для помощи Ким Чен Ыну. Однако в китайской соцсети Weibo и некоторых СМИ уже стали сообщать о кончине диктатора, якобы от коронавируса.
Так, заместитель директора телевизионной сети в Гонконге HKSTV, вещающей в Китае, сообщил, что Ким Чен Ын умер, передает Somag News.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ сообщило, что разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер.
Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.
Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение диктатора.
Ким Е Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.
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