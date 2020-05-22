Ким Чен Ын снова пропал после слухов о болезни: в сети строят версии

Тимур Григоренко Мир 12:05, 22.05.2020 Обновлено: 12:15, 22.05.2020

Диктатора КНДР Ким Чен Ына не видели на публике уже течение трех недель.

Лидера Северной Кореи в последний раз видели 1 июня, сообщает южнокорейское портал Yonhap.

Издание отмечает, что после повторного исчезновения диктатора, разговоры в сети о его проблемах со здоровьем снова начались.

Ким Чен Ын

"Ответственные службы продолжают пристально следить. Был период в январе текущего года, когда он также не появлялся на публике в течение 21 дня. Мы наблюдаем за ситуацией", – говорится в публикации.

Напомним, что Ким Чен Ын в последний раз присутствовал на завершении строительства фабрики по производству удобрений накануне Дня труда.

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