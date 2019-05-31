Ким Чен Ын расстрелял пять высокопоставленных чиновников: что произошло

Лидер КНДР Ким Чен Ын казнил пять высокопоставленных чиновников после провала переговоров с президентом Дональдом Трампом в Ханое.
Такую информацию распространило южнокорейское издание Chosun Ilbo. Отмечается, что в Северной Корее прошли массовые чистки среди дипломатов. В частности, на военном аэродроме Мирим в Пхеньяне казнили спецпредставителя КНДР по делам США Ким Хек Чхоля и еще четырех высокопоставленных чиновников.
Их якобы обвиняли в шпионаже в пользу США.
Ким Чен Ын
Кроме того, по приказу Ким Чен Ына трое дипломатов во главе с заместителем председателя Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхолем были отправлены на каторжные работы в лагерь для политзаключенных. Среди них – переводчик, который работал на саммите.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2014 году глава Северной Кореи убил 50 членов правительства за просмотр мыльных опер.
Также была уничтожена вся семья казненного ранее второго человека в государстве Чан Сон Тхэка, который приходился дядей лидеру КНДР.
В октябре 2015 года Ким Чен Ын приказал казнить четырех музыкантов из национального оркестра "Ынхасу".
В апреле 2015 года аналогичный приказ касался 15 высокопоставленных чиновников.
В мае этого же года министр народных вооруженных сил КНДР Хен Ен Чхоль был расстрелян из зенитного орудия по приказу руководства страны.
В июле 2015 года по требованию лидера КНДР был казнен архитектор аэропорта имени Ким Ир Сена недалеко от Пхеньяна.
В феврале 2016 года глава Генерального штаба КНДР, генерал армии Северной Кореи Ли Ен Гиль был казнен по обвинению в коррупции.
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