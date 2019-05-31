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Ким Чен Ын расстрелял пять высокопоставленных чиновников: что произошло

1.1тЧитать материал на украинском

Лидер КНДР Ким Чен Ын казнил пять высокопоставленных чиновников после провала переговоров с президентом Дональдом Трампом в Ханое.

Такую информацию распространило южнокорейское издание Chosun Ilbo. Отмечается, что в Северной Корее прошли массовые чистки среди дипломатов. В частности, на военном аэродроме Мирим в Пхеньяне казнили спецпредставителя КНДР по делам США Ким Хек Чхоля и еще четырех высокопоставленных чиновников.

Их якобы обвиняли в шпионаже в пользу США.

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Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

Кроме того, по приказу Ким Чен Ына трое дипломатов во главе с заместителем председателя Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхолем были отправлены на каторжные работы в лагерь для политзаключенных. Среди них – переводчик, который работал на саммите.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Чем ответит путЕн?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
помнится, сообщали что он и жену свою кокнул... а она потом живая оказалась.
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