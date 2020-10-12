Ким Чен Ын прослезился на военном параде и извинился за неудачи

Ольга Липич Мир 16:33, 12.10.2020 Обновлено: 17:33, 12.10.2020

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прослезился во время своей речи на военном параде, посвященном 75-летию основания Трудовой партии Кореи.

Об этом пишет The Korea Times. Отмечается, что почти треть своей речи глава КНДР посвятил благодарности жителям страны. Он также заявил, что сожалеет о том, что не смог улучшить их жизнь.

"Наши люди доверяли мне, их доверие было высоко, как небо, и глубоко, как море, но мне не всегда удавалось соответствовать их ожиданиям. Мне очень жаль", – заявил Ким Чен Ын.

Он также извинился и перед солдатами северокорейской армии, которым приходится преодолевать "многочисленные трудности" в ходе работы над восстановлением пострадавших от тайфунов районов Северной Кореи, а также в связи с борьбой с проникновением коронавируса в КНДР.

"Мне очень жаль и в эту торжественную ночь мое сердце болит потому, что я не могу быть вместе с ними (военными – ред.)", – добавил Ким Чен Ын.

На опубликованных Daily Mail кадрах видно, как он снимает очки и протирает глаза, прослезившись.

Ким Чен Ын снял очки и вытер слезы на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи
dailymail.co.uk
Ким Чен Ын снял очки и вытер слезы на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи
dailymail.co.uk

Как пишет издание, эмоции Кима якобы были нацелены на то, чтобы показать международному сообществу, что "он сострадательный и глобальный лидер". В материале сказано, что он якобы "утешил весь страдающий от COVID-19 мир", и в том числе выразил надежду на улучшение отношений с Южной Кореей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре всплыла переписка между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. В ней глава КНДР заявлял, что не может забыть их встречу на саммите в Сингапуре. Также он выразил надежду, что главы государств снова смогут провести переговоры.

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