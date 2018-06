Ким Чен Ын прилетел на встречу с Трампом: первые фото, видео

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прилетел в Сингапур для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

По информации CNN, на воскресенье у лидера КНДР также запланирована встреча с сингапурским премьер-министром Ли Сянь Луном.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx