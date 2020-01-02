Ким Чен Ын пригрозил миру новым секретным оружием

Диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил, что не будет следовать добровольному мораторию на испытания ядерного оружия, и пригрозил миру "новым стратегическим оружием".

Как пишет The Washington Post, об этом лидер Северной Кореи сообщил во вторник, 31 декабря на съезде Трудовой партии.

В своем выступлении Ын жаловался, что США ответили на мораторий продолжением военных учений с Южной Кореей, нарушив, таким образом, обещание президента Штатов Дональда Трампа. Диктатор добавил, что Белый дом передал Южной Корее новейшее военное оборудование и ввел против КНДР санкции. По словам Ына, такие меры Вашингтона показывают пример "враждебной" политики и "гангстерства".

Также глава КНДР заявил, что вскоре его страна продемонстрирует "новое стратегическое оружие", которое, как полагают эксперты, может оказаться межконтинентальной баллистической ракетой, пишет издание.

Кроме того, на съезде Ын пообещал "поставить на постоянное дежурство мощное ядерное средство сдерживания, способное обуздать аналогичную угрозу со стороны США". Вместе с тем, он, допуская возможность компромисса, добавил, что "масштаб и сила нашего сдерживания" будет зависеть от "будущего поведения США".

WP отмечает, что Северная Корея не испытывала ядерное оружие и ракеты дальнего радиуса действия на протяжении последних двух лет. Однако на фоне серьезного ухудшения отношений с США в прошлом году, Пхеньян провел более десятка стрельб с применением баллистических ракет малого радиуса действия.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

"Северная Корея, по сути, приставила МБР к голове Дональда Трампа с тем, что получить две самые желанные уступки: смягчение санкций и некие гарантии безопасности. Ким Чен Ын играет в опасную геополитическую игру "кто первый сдрейфит", – высказался старший директор корейских исследований при Центре национальных интересов Гарри Казианис.

Старший советник по делам Северо-Восточной Азии при Международной антикризисной группе Дуйон Ким подчеркнул, что выступление северокорейского лидера было умеренным, взвешенным и спокойным. Это говорит о том, что Пхеньян продолжит свой привычный курс с целью стать мощной экономической и ядерной державой, полагаясь исключительно на себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Штаты готовы реагировать в случае новых ракетных испытаний Северной Кореи.

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