Ким Чен Ын после исчезновения появился с загадочным следом на руке. Фото

Во время появления лидера КНДР Ким Чен Ына на публике после 20-дневного отсутствия на его руке был замечен загадочный след.

Как пишет The Mirror, пятно на правой руке Ким Чен Ына обнаружили, когда он посетил 1 мая церемонию открытия завода по производству удобрений (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ким Чен Ын посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений

Специалист в сфере медицины из США рассказал изданию, что такие следы на руке могут означать проведение процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

Лидер КНДР посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо. где торжественно разрезал ленточку. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото Ким Чен Ын выглядит здоровым.

The Mirror

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