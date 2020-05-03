Ким Чен Ын после исчезновения появился с загадочным следом на руке. Фото

Мир 10:29, 3.05.2020

Во время появления лидера КНДР Ким Чен Ына на публике после 20-дневного отсутствия на его руке был замечен загадочный след.

Как пишет The Mirror, пятно на правой руке Ким Чен Ына обнаружили, когда он посетил 1 мая церемонию открытия завода по производству удобрений (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ким Чен Ын посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений

Специалист в сфере медицины из США рассказал изданию, что такие следы на руке могут означать проведение процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

Лидер КНДР посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо. где торжественно разрезал ленточку. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото Ким Чен Ын выглядит здоровым.

The Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Мир

Смотрите также

Сначала уволили за отказ подписывать закупки у подставной фирмы, а теперь открыли уголовное дело

День жен-мироносиц 2020: что нужно, а чего нельзя делать

Большинство из вас голосовало за Зе! Чего вы теперь возмущаетесь?

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

"Украинский обман": Трамп сделал анонс нашумевшего фильма о Майдане