Ким Чен Ын после исчезновения появился с загадочным следом на руке. Фото
Во время появления лидера КНДР Ким Чен Ына на публике после 20-дневного отсутствия на его руке был замечен загадочный след.
Как пишет The Mirror, пятно на правой руке Ким Чен Ына обнаружили, когда он посетил 1 мая церемонию открытия завода по производству удобрений (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Специалист в сфере медицины из США рассказал изданию, что такие следы на руке могут означать проведение процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.
Лидер КНДР посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо. где торжественно разрезал ленточку. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото Ким Чен Ын выглядит здоровым.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ сообщили, что разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР якобы умер.
Официальное новостное агентств КНДР заявило, что Ким Чен Ын, вероятно, находится "в глубокой медитации".
СМИ написали, что лидер КНДР якобы в вегетативном состоянии после операции на сердце.
В Северной Корее отреагировали на громкие слухи о якобы кончине лидера страны Ким Чен Ына после неудачной операции на сердце, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований.