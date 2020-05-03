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3 мая • обновлено в 22:13
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Ким Чен Ын после исчезновения появился с загадочным следом на руке. Фото

19.3т
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Во время появления лидера КНДР Ким Чен Ына на публике после 20-дневного отсутствия на его руке был замечен загадочный след.

Как пишет The Mirror, пятно на правой руке Ким Чен Ына обнаружили, когда он посетил 1 мая церемонию открытия завода по производству удобрений (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ким Чен Ын посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений

Ким Чен Ын посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений

Специалист в сфере медицины из США рассказал изданию, что такие следы на руке могут означать проведение процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

Лидер КНДР посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо. где торжественно разрезал ленточку. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото Ким Чен Ын выглядит здоровым.

Ким Чен Ын после исчезновения появился с загадочным следом на руке

The Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После слухов о смерти и двухнедельного отсутствия Ким Чен Ын появился на публике. «Клонировали», - догадались в мире.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
в стиле обоза, "факты" стрелочки и кружки,типа смотрите туда^
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