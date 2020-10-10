Ким Чен Ын показал новую ракету и заявил, что ждет "воссоединения" с Южной Кореей. Фото и видео

Лидер Северной Кореи пожелал Южной Корее скорейшего преодоления кризиса из-за COVID-19, после чего "народы двух стран снова возьмутся за руки".

Такое заявление он сделал на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию основания Трудовой партии Кореи, на которых была продемонстрирована ракета КНДР, сообщает Центральное телевидение страны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ким Чен Ын на параде в Пхеньяне.

В ночь с 9 на 10 октября в Пхеньяне в рамках празднования состоялся военный парад. На нем было продемонстрировано вооружение страны, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А", передает Yonhap.

"Мы продолжим укреплять средства сдерживания войны, праведные средства самообороны, чтобы сдерживать и контролировать все опасные попытки и акты запугивания со стороны враждебных сил, включая их постоянную и усугубляющуюся ядерную угрозу", – сказал Ким Чен Ын.

Парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи.

При этом он заверил, что никогда не будет использовать ядерное оружие в качестве средства для превентивного удара.

Стоит отметить, что баллистическая ракета впервые была продемонстрирована на параде после 2018 года.

Баллистическая ракета КНДР. "Пуккыксон 4-А".

Также северокорейский лидер поблагодарил свой народ за то, что в стране нет зараженных коронавирусом.

"Наши граждане сами защитили страну и себя… Хотя мы пока и не живем богато, семьи живут дружно, и ни один человек не заболел злокачественным вирусом", – отметил Ким Чен Ын.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре всплыла переписка между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. В ней глава КНДР заявлял, что не может забыть их встречу на саммите в Сингапуре. Также он выразил надежду, что главы государств снова смогут провести переговоры.