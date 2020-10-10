Ким Чен Ын показал новую ракету и заявил, что ждет "воссоединения" с Южной Кореей. Фото и видео
Ким Чен Ын принял участие в параде, посвященном 75-летию Трудовой партии Кореи
На нем была продемонстрирована межконтинентальная баллистическая ракета
При этом лидер КНДР заявил, что после пандемии коронавируса народы двух Корей "снова возьмутся за руки"
Лидер Северной Кореи пожелал Южной Корее скорейшего преодоления кризиса из-за COVID-19, после чего "народы двух стран снова возьмутся за руки".
Такое заявление он сделал на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию основания Трудовой партии Кореи, на которых была продемонстрирована ракета КНДР, сообщает Центральное телевидение страны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
В ночь с 9 на 10 октября в Пхеньяне в рамках празднования состоялся военный парад. На нем было продемонстрировано вооружение страны, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А", передает Yonhap.
"Мы продолжим укреплять средства сдерживания войны, праведные средства самообороны, чтобы сдерживать и контролировать все опасные попытки и акты запугивания со стороны враждебных сил, включая их постоянную и усугубляющуюся ядерную угрозу", – сказал Ким Чен Ын.
При этом он заверил, что никогда не будет использовать ядерное оружие в качестве средства для превентивного удара.
Стоит отметить, что баллистическая ракета впервые была продемонстрирована на параде после 2018 года.
Также северокорейский лидер поблагодарил свой народ за то, что в стране нет зараженных коронавирусом.
"Наши граждане сами защитили страну и себя… Хотя мы пока и не живем богато, семьи живут дружно, и ни один человек не заболел злокачественным вирусом", – отметил Ким Чен Ын.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре всплыла переписка между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. В ней глава КНДР заявлял, что не может забыть их встречу на саммите в Сингапуре. Также он выразил надежду, что главы государств снова смогут провести переговоры.