Ким Чен Ын "ожил" и вышел на публику после почти месяца отсутствия
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике.
Глава КНДР провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, совещание было посвящено обсуждению требований по укреплению сил национальной обороны. На нем северокорейский диктатор поднял вопрос о сдерживании ядерной войны "средствами внутренней и внешней политики".
При этом дата проведения указанного заседания ТПК не называется. Хотя Центральное информагентство Северной Кореи (KCNA) опубликовало в сети фото Ким Чен Ына, а также подписанные им 23 мая приказы.
"Ким Чен Ын говорил о необходимости устранения "необоснованных машинных и композиционных дефектов" военных, добавляя, что из-за этой проблемы организации стало сложнее лучше защищаться от "иностранных сил", – говорится в сообщении агентства.
На обнародованной им фотографии, которая якобы была сделана на собрании, глава КНДР стоит перед доской для презентаций с длинным указателем, демонстрируя на экране что-то похожее на размытое черно-белое фото.
Отмечается, что этот отчет является первым очевидным подтверждением деятельности Ким Чен Ына после "исчезновения".
Как сообщал OBOZREVATEL:
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