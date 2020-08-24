Ким Чен Ын находится в коме, КНДР возглавила его сестра – СМИ

Ким Чен Ын находится в коме, а во главе КНДР – его сестра Ким Е Чжон, сообщают СМИ.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын серьезно заболел на фоне слухов о его ограниченных публичных выступлениях в этом году, и якобы впал в кому.

При этом прежде он успел уступить часть своей власти младшей сестре Ким Ё Чжон. Об этом со ссылкой на слова Чан Сон Мина, бывшего помощника покойного президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, сообщает New York Post.

"Я считаю, что он находится в коме, но его жизнь не закончилась", – заявил экс-дипломат.

Он отметил, что младшая сестра лидера КНДР выразила готовность помочь в управлении страной.

"Полная структура преемственности не сформирована, поэтому Ким Ё Чжон выдвигается на первый план, поскольку вакуум не может поддерживаться в течение длительного периода", – пояснил Чан Сон Мин.

Ким Чен Ын и Ким Е Чжон на межкорейском саммите в Доме мира 27 апреля 2018 года в Пханмунджоме, Южная Корея

По данным издания, его заявления появились после того, как южнокорейские шпионы раскрыли, что 33-летняя сестра Кима сейчас является его "де-факто заместителем командира", хотя она не была назначена его преемницей.

В частности, сообщается, якобы на закрытой встрече с законодателями Национальная разведывательная служба КНДР пояснила, что смена власти частично направлена на "снятие стресса Ким Чен Ына от его правления и предотвращение виновности в случае провала политики".

Напомним, что в 2020 году лидера Северной Кореи видели на публике всего несколько раз после того, как в апреле распространились слухи о том, что его здоровье ухудшилось из-за неудачной операции на сердце.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал больше обязанностей своим помощникам, в том числе сестре Ким Е Чжон, которая стала фактически вторым человеком в стране.

Также мы рассказывали о том, что известно о сестре Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которую называют его преемницей на посту руководителя Северной Кореи.

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