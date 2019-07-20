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Ким Чен Ын на Mercedes: Россия загремела в громкий скандал с КНДР

5.4т Читать материал на украинском

Лидер КНДР Ким Чен Ын пользуется автомобилями Mercedes-Maybach, которые ему мог доставить российский бизнесмен в обход санкций ООН.

Как сообщает New York Times со ссылкой на "Центр продвинутых оборонных исследований", Ын во время международных саммитов передвигается на привезенных из Пхеньяна лимузинах.

В апреле во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным во Владивостоке диктатор пользовался двумя автомобилями - Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62.

После этого автоконцерн Daimler, который выпускает автомобили Mercedes-Maybach сообщил, что не знает, как они оказались в гараже Ким Чен Ына, поскольку 15 лет не имели контактов с КНДР.

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Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

США запретили поставки предметов роскоши в КНДР еще в 2006 году, но, согласно данным ООН, за последние годы у Ына появились автомобили Rolls-Royce, Mercedes и Lexus, которые он использовал в зарубежных поездках.

Два Mercedes-Maybach побывали в пяти странах перед тем, как попасть в Пхеньян. Минувшим летом судно с бронированными седанами отправилось из Нидерландов, пройдя транзитом через Китай, Японию и Южную Корею.

В октябре их на грузовом судне DN5505, связанном с бизнесменом Даниилом Казачуком, доставили в российский порт Находка (90 километров от Владивостока). 7 октября во Владивосток из КНДР прилетели грузовые самолеты, которые и доставили Ыну автомобили. На улицах Пхеньяна их впервые увидели 31 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо Путина Ким Чен Ын весьма активно общается с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее их встреча вызвала бурю негодования среди россиян.

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Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Кошмарный скандал, рашке точно пиздец.)))
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Он,че? Должен на Жопере ездить и на дупомове говорить?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вот уж скандалище.Может быть причастен.....)А поставки Украиной ракетных двигателей и технологий для ядерных ракет Кима это не скандал)
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