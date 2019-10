"Путин сделал бы это голым": Ким Чен Ын на коне стал героем мемов

Лидер КНДР Ким Чен Ын устроил фотосессию на белом коне, поднимаясь на самую высокую вершину страны Пэкту. Снимки вызвали бурную реакцию пользователей сети.

Как передает ABC news, на эту священную гору северокорейский лидер часто поднимался, прежде чем принимать ключевые решения.

Так, в 2017 году Ким Чен Ын покорил вершину за несколько недель до своего новогоднего обращения к нации, в котором он намекнул на налаживание диалога с Южной Кореей.

Возле Пэкты в 2019 году Ким пообещал преодолеть санкции США, которые, по его словам, причиняли боль и приводили его в бешенство.

При этом эксперты не исключают, что новое появление лидера КНДР на вершине может быть тревожным знаком для западных стран и их союзников.

После публикации снимков пользователи сети сделали Ким Чен Ына героем мемов. Не обошлось и без сравнений с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Путин сделал бы это голым. Держа винтовку. В погоне за медведем", – пошутил в Twitter пользователь Kevin Mahy.

Putin would have done it naked. Holding a rifle. Chasing down a bear. Then wrestling it.



Boris would have fallen off it.



Trump wouldn’t get on it.#worldleadersonahorse