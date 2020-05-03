Что будет, если Ким Чен Ын умрет: дипломат удивил прогнозом

В случае смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына демократические изменения в стране могут наступить только благодаря Китаю.

"Россия слишком слаба, чтобы играть там, а Китай, наоборот, очень силен", – сказал в эфире ObozTV экс-атташе Посольства Украины в Республике Корея, народный депутат, заместитель сопредседателя группы по межнапраментским связям с Кореей Андрей Николаенко.

Комментируя активное обсуждение на тему серьезной болезни или смерти Ким Чен Ына, которая якобы могла наступить, дипломат обратил внимание на крайнюю закрытость этой страны. "Уровень закрытости корейского общества таков, что трудно сказать, что на самом деле там происходит. Уровень свободы слова там практически нулевой, поэтому сейчас он может быть абсолютно здоров или может быть условно наихудший сценарий – что его уже нет".

В то же время Николаенко убежден в том, что смены курса после смены лидера в стране не произойдет. "Все руководство Северной Кореи очищено от всех демократических взглядов за довольно короткое время, включая родственников и близких к отцу Ким Чен Ына людей. Большая часть верхушки связана с армией, с партией. Это Советский Союз образца сталинской эпохи. Могут быть какие-то послабления, но они не будут существенными", – спрогнозировал он.

Что будет, если Ким Чен Ын умер

По оценкам дипломата, изменить расстановку сил на Корейском полуострове может только Китай. "Кроме слов, у Пекина достаточно экономических рычагов для того, чтобы подталкивать их к более четкому активному диалогу с югом и, как результат, с Западом".

"Но тут накладывается противостояние Китая с США. Поэтому, если Китай начнет подталкивать Северную Корею к диалогу с Южной Кореей, то, как результат, будет потепление с Штатами, соответственно, это сдача плацдарма", – заметил он.

Таким образом, после смены власти в КНДР Корейский полуостров будет выступать как точка столкновения двух геополитических игроков, заметил нардеп.

Как писал OBOZREVATEL:

36-летний Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. СМИ сообщили о том, что он перенес операцию на сердце, после которой якобы возникли осложнения. Была информация также о смерти диктатора.

Бывший дипломат Северной Кореи Тхэ Ен Хо заявил, что Ким Чен Ын, скорее всего, действительно имеет серьезные проблемы со здоровьем и не может ходить. Однако он опроверг версию с операцией.

В то же время министр по делам национального объединения Южной Кореи Кан Ен Чхоль назвал фейком сообщение о серьезной болезни или смерти лидера КНДР.

29 апреля в Южной Корее заявили, что несмотря на слухи об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына и даже его смерть, с ним все в порядке.

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