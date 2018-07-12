Говорят, что все процессы, в том числе и общественно-политические, сейчас многократно ускорились. То, на что раньше требовалось 100-200 лет, сейчас укладывается в 5-10 лет и с этим уже никто не спорит. Возьмем, к примеру, Римскую Империю с ее Августами, Калигулами и Неронами. Ведь сколько понадобилось веселых императоров, сколько было съедено блюд из языков павлинов, пока империя не затрещала и не разделилась на две части. Сейчас достаточно было только одного случая утверждения коня Инцитата депутатом Бундестага, например, чтобы поднялся скандал до неба и веселого инициатора этого дела повезли в соответствующее лечебное заведение. Раньше для этого требовалось несколько сеансов.

В данном случае, нас интересует восточная Римская Империя, которая стала называться Византией со столицей в г. Константинополь. Падение города и всей империи было неизбежным после того, как киевский князь Олег прибил к стенам города свой щит, на котором черным маркером расписались все его дружинники. Только слепой не мог услышать, как Мойра стала резать нитку с надписью "Византия". Но нитка оказалась крепкая и Киев поглотила волна другой империи – ордынской. Мало того, город был не просто захвачен, а полностью разрушен. Однако в тот момент один из приближенных хана Батыя заметил ему: "Вот это, Батый Алойзыч вы зря сделали, чует мое сердце – добром это не кончится". Войско еще прошло по инерции до Оломуца и Триеста, но задор уже был не тот и движение сначала остановилось, потом – пошло в обратную сторону и рухнула огромная империя, которую теперь мало кто вспоминает.

Османскую империю все помнят? Все помнят письмо, написанное ему казаками? Погибла империя начисто. Потом была Австро-венгерская империя, во время которой откровенно притесняли Украинцев, но перегнули палку и где она теперь? Потом был Третий Рейх. Вроде бы такая мощная и воинственная империя была, что трудно было представить, кто ее мог остановить. И все было хорошо до тех пор, пока кому-то в голову не пришло посадить Степана Андреевича Бандеру и его брата в концлагерь. Согласно мемуарам личного программиста фюрера, Мартин Борман тогда сказал фюреру глухим голосом: "Зря вы Адольф Алойзыч, не к добру это". Не послушал его фюрер и где теперь этот третий Рейх? Там, где и все остальное.

Но самое удивительное и тупое происходило с московской империей. Там тоже решили притеснять украинцев, сначала это делал царь и его империя рухнула, а самого его – поставили к стенке. Потом то же самое делал совок и совок – тоже рухнул. Пришло время полу-империи полу-покера полу–Путина. Полу-Путин потому, что никто толком не знает, он это или нет, живой он или уже не очень. Но вот снова прошел сигнал-предвестник, который можно сравнить со щитом Олега на дверях Константинополя.

Как только Путин, через ФИФА, прямо и конкретно зацепил нас за хорватское "Слава Украине" — мгновенно рухнул рейтинг ФИФА. Как говорят обозреватели, голландские бордели, где практикуются уж совсем нетрадиционные виды общения, имеют рейтинг в разы выше ФИФовского. В общем, руководство футбольного гастронома вынуждено было сначала закрыть комментарии, потом – голосование, где за оценку "1" из 5 успело проголосовать 156 000 человек, около 80% от всех голосов, а потом – вообще прикрыли свою помойку и пожаловались в фейсбук и всемирную лигу охраны редких животных. Но вот вечером из Москвы пошли сообщения о том, что украинцы обвалили рейтинги Газпрома. Как это сделали – не знаю, ибо на ФИФА было открытое голосование, где автор с удовольствием и отметился, а как было с Газпромом – неведомо. И вот уже совсем пару часов назад, продажный и пропитый российский ЦИК заявил о беспрецедентном обвале рейтинга самого Путина, в чем тоже обвиняют Украину.

Между прочим, статистика на стороне таких заявлений. Все, кто связывался с Украиной, особенно империи, сдыхали в муках и кровавых конвульсиях. Тут можно говорить что угодно и приводить всякие аргументы, но Украина – единственная страна, на территорию которой заходили все эти рухнувшие империи. Больше такой страны нет. Ну а с ФИФА и "Слава Украине" все понятно без дополнительных комментариев. Так что в Москве еще десять раз пожалеют, что связались с нами.

Кстати, некоторые российские историки в шутку утверждают, что Черное Море выкопали украинцы. Однако в каждой шутке есть доля шутки. А пошутили они напрасно, ибо показали свою ограниченность и тенденциозность. Им бы следовало знать, что у наших далеких предков (еще до Трипольской культуры) возникли такие же разногласия с динозаврами, так теперь у них даже спросить никто не сможет, кто их уделал. В общем, пацакам уже можно сухари сушить, ибо в наше время все развивается стремительно и долго ждать развязки не прийдется.

И в качестве постскриптума по части недавнего хорватского "Слава Украине!" На Московии всерьез обсуждается версия о том, что Гагарин на самом деле сказал (при первом пилотируемом старте) не "Поехали!", а "Слава Украине!" Мы подробно изучили эту версию и пришли к выводу о том, что Гагарин не мог этого сказать в принципе. Ее сказал уроженец Житомира Сергей Королев, кода ракета только оторвалась от старта, Гагарин же ответил "Героям слава!". Иначе быть не могло и ошибочные слухи распространяют люди, слабо разбирающиеся в вопросах украинских традиций. А в "Укроборонпроме" неофициально подтвердили, что заканчивают изготовление щита, который будет прибит к стене не названного города…