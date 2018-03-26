"Киев – это что?" Топ-пропагандист Кремля посмеялся над украинским языком

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев сделал предметом неуместной шутки об украинском языке известное высказывание "Киев — мать городов русских" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Целую дискуссию по этому вопросу он развернул с беглым экс-нардепом Украины Владимиром Олейником и российским политологом Дмитрием Куликовым в эфире своей программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"Я кстати не понял: Киев у вас какого рода? Киев — мать городов русских?" — обратился Соловьев к сбежавшему в Россию Олейнику.

На это экс-парламентарий ответил, что Киев имеет мужской род, однако пропагандист вновь удивился, почему же город мужского рода называют матерью.

"Да, но мать городов русских, русских — нужно подчеркнуть. А не украинских", — парировал Олейник.

В этот момент к обсуждению присоединился Куликов, который едко отметил, что в украинском языке все слишком запутанно.

"Там все очень сложно, Володя. Город — місто, вообще среднего рода по-украински. Киев — це він. А мать — это русизм, это мы вообще рассматривать не будем", — с издевкой высказался российский политолог.

Соловьев решил поддержать настрой своего собеседника и, подытоживая, отпустил дерзкую оскорбительную антиукраинскую шутку.

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"Я еще раз повторю: если Киев — мать городов русских, верните старушку на родину!" — сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее, дискутируя с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом о тяге украинцев к своей культуре, Соловьев решил поиронизировать над данной темой и спел часть куплета известной песни "Ти ж мене підманула" в эфире своей программы.