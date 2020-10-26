КГБ Беларуси пригрозило протестующим обвинениями в терроризме

В Комитете государственной безопасности Беларуси заявили, что "экстремистские действия" протестующих можно квалифицировать как акт терроризма.

Как сообщает БелТА, начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил журналистам, что в последние дни в Беларуси участились случаи "экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц".

"Так, во время несанкционированной акции, состоявшейся 25 октября в Минске, радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей", – отметил он.

По словам Бычка, ночью 25 октября в Гомеле под древком бело-красно-белого флага обнаружена мина-ловушка, которая должна была сработать при попытке его извлечения. Кроме того, якобы предприняты две попытки поджечь торговые киоски с использованием бутылок с зажигательной смесью.

"Утром 26 октября на различных участках железной дороги установлено пять случаев умышленного замыкания цепи, что повлекло сбои в работе программного обеспечения и привело бы к многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам, крупному материальному ущербу, если бы эти действия не были пресечены", – утверждают в КГБ.

Бычек подчеркнул, что эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами, преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси, устрашения населения и насильственного изменения существующего конституционного строя.

"Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская официально объявила о начале "народной забастовки" в Беларуси.

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