Кеннеди 60 лет назад выступил с первым заявленим в качестве президента США: архивные фото

В сети всплыли фото 60-летней давности с избранным президентом США Джоном Ф. Кеннеди.

Как пишет в Twitter блогер Рустем Адагамов, 9 ноября 1960 года в Гианнисе (Массачусетс) Кеннеди сделал свое первое публичное заявление после победы на президентских выборах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пресс-конференция Кеннеди состоялась в Оружейной палате. Рядом с ним находилась жена Жаклин Кеннеди, на заднем плане – брат Роберт и отец Джозеф.

На цветном снимке видно маму Джона – Роуз Кеннеди.

Напомним, 8 ноября 1960 года Джон Кеннеди победил республиканца Ричарда Никсона с чрезвычайно малой разницей голосов. 20 января 1961 года Кеннеди принял присягу и стал таким образом 35-м президентом США.

22 ноября 1963 года Кеннеди застрелили в Далласе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября 2020 года Джо Байден стал новым президентом США, победив Дональда Трампа на выборах в Пенсильвании.