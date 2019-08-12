Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Кенгуру в шоке: в Австралии выпал снег. Видео феномена

1.8т Читать материал на украинском

На юго-востоке Австралии впервые за почти 40 лет выпал снег, из-за чего местные жители наблюдали необычное зрелище – бегущих по белому покрову кенгуру.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вы видели когда-нибудь кенгуру, которые бегают по снегу? Смотрится сюрреалистично", – сказано в подписи.

Новости
В Израиле впервые за несколько лет выпал снег: завораживающие кадры

Кенгуру в Австралии

Кенгуру в Австралии

Скриншот из видео

Отмечается, что в штатах Новый Южный Уэльс и Южная Австралия парализованы дороги, во многих домах нет света.

Снег в Австралии начался еще 9 августа. Местами он сопровождался сильным ветром до 110 км/ч. Ночью в отдельных регионах Австралии морозы – до минус 1-2 градусов, а днем оттепель до 10 градусов тепла. Хотя в некоторых регионах ночных морозов нет, а днем до 20 градусов тепла.

При этом, сообщает о первых жертвах снегопадов. Возле Мельбурна женщину убило деревом, которое упало на ее автомобиль. Ее 4-летний сын был госпитализирован с опасными для жизни травмами. 5-летний мальчик и мужчина также были госпитализированы, но их травмы были менее серьезными.

В Ньюкасле на побережье ветром сорвало крышу дома престарелых. Около 30 человек были эвакуированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию посреди лета накрыли снежные бури.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Австралия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
4
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...