Кенгуру в шоке: в Австралии выпал снег. Видео феномена

На юго-востоке Австралии впервые за почти 40 лет выпал снег, из-за чего местные жители наблюдали необычное зрелище – бегущих по белому покрову кенгуру.
Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Вы видели когда-нибудь кенгуру, которые бегают по снегу? Смотрится сюрреалистично", – сказано в подписи.
Кенгуру в Австралии
Скриншот из видео
Отмечается, что в штатах Новый Южный Уэльс и Южная Австралия парализованы дороги, во многих домах нет света.
Снег в Австралии начался еще 9 августа. Местами он сопровождался сильным ветром до 110 км/ч. Ночью в отдельных регионах Австралии морозы – до минус 1-2 градусов, а днем оттепель до 10 градусов тепла. Хотя в некоторых регионах ночных морозов нет, а днем до 20 градусов тепла.
При этом, сообщает о первых жертвах снегопадов. Возле Мельбурна женщину убило деревом, которое упало на ее автомобиль. Ее 4-летний сын был госпитализирован с опасными для жизни травмами. 5-летний мальчик и мужчина также были госпитализированы, но их травмы были менее серьезными.
В Ньюкасле на побережье ветром сорвало крышу дома престарелых. Около 30 человек были эвакуированы.
Watch kangaroos enjoy a snow day — yes, snow day — in Australia https://t.co/ncI8OKLRdc pic.twitter.com/S36lw8rcEp— Critter Files (@CritterFiles) August 12, 2019
Kangaroos and snow, my sister’s front yard, Australia pic.twitter.com/NgBEo7vUH8— Amanda Brotchie (@amandabrotchie) August 11, 2019
Snow in Australia; it really happens pic.twitter.com/SzXdPt56TY— John Martin (@Wingtags) August 11, 2019
Meanwhile, in Australia... pic.twitter.com/4jae0oBnHm— ۞ ψυχολογία ۩ (@PsychologyDoc) August 12, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию посреди лета накрыли снежные бури.
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