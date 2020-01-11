Вторая принцесса Диана? Кейт Миддлтон может получить высокий титул

Принц Уильям потребовал предоставить титул принцессы его супруге, герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон.

Об этом со ссылкой на королевского биографа Кэти Николл сообщает IBT. Он хочет, чтобы женщину называли так, как его мать Диану.

Отмечается, что Миддлтон за годы жизни в королевской семье заслужила уважение королевы Елизаветы и снискала любовь британской общественности. Принц Уильям якобы выразил мнение, что его жена заслуживает самой высокой оценки за свой вклад в благополучие британской монархии.

Кейт Миддлтон может стать принцессой

Согласно законодательству Великобритании, в королевском семействе титул принцессы обычно достается по праву рождения. Принцессами является Анна, Евгения, Беатрис, а также четырехлетняя дочь Кейт и Уильяма – принцесса Шарлотта. Исключением из этого правила была леди Диана, которую сразу назвали принцессой благодаря любви народа.

Интересно, что сам Уильям, получив титул герцога Кембриджского, попросил называть его по-прежнему принцем. В будущем старшему внуку королевы Елизаветы и его супруге также предрекают королевские титулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл объявили о выходе из королевской семьи.

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