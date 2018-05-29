УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Казнь египетская": Питер в паутине превратился в "фильм ужасов". Фото и видеофакт

2.9тЧитать новость на украинском

Жители Санкт-Петербурга жалуются на огромное количество гусениц в парках и дворах города и выкладывают снимки в социальные сети.

По словам горожан, город буквально погряз в паутине. Насекомые съедают листву, после чего ползут в квартиры, сообщает "Ридус".

www.ridus.ru

По словам ученых, это гусеницы черемуховой моли, которая обитает на любых деревьях. Сейчас у нее период размножения и чем жарче на улице, тем активней паразиты размножаются.

Новости
Гусеницы превратили целую улицу в декорации к ужастику: жуткие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Лондоне и на юго-востоке Великобритании развелось огромное количество ядовитых гусениц.

Место
РоссияСанкт-Петербург
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
8
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги