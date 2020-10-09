Каждый канадец бесплатно получит вакцину от COVID-19, – Трюдо

Каждый житель Канады сможет бесплатно вакцинироваться от коронавируса (COVID-19), как только появится эффективная вакцина.

Как сообщает "Укринформ", премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте похвалил универсальную систему здравоохранения, благодаря которой такие вещи, как спасительные вакцины, являются для канадцев бесплатными.

Он напомнил, что правительство страны создало специальную экспертную комиссию, которая вносит рекомендации по "лучшему способу распределения вакцин, справедливо и ровно".

"Хочу также подчеркнуть работу нашего министра государственных закупок, который убедился в том, что мы будем иметь замечательный доступ к вакцинам со всего мира, как только они станут доступными", – добавил Трюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская вакцина против коронавируса будет готова до конца 2020 года.